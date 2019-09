Luca Sardella innamorato a 63 anni | baci e coccole con la fidanzata mai vista

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2019)lo ricordavamo da quando (si era ormai alla fine del secolo) costituiva un pezzo forte della Rai Uno del mattino, tra piantine e natura insieme alla sua compagna d’avventura Janira Majello.si è laureato in agraria, ma inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo come paroliere e cantautore. Ha esordito con il brano ”Io, io senza te”, lanciata da Fausto Leali nel lontano 1984. Il suo vero successo arriva con i programmi di giardinaggio. Dopo aver arredato giardini per alcuni personaggi famosi conduce uno spazio dedicato all’interno di Mattina 2. Nel 1992 iniziano le trasmissioni condotte insieme a Janira: Verdissimo, Verdemattina e La vecchia fattoria. Poisi occupa solo di musica pubblicando un CD contenente ben settanta cover di canzoni italiane.Il 2008 segna il ritorno in televisione, con Garden, ...

MediasetTgcom24 : Per Luca Sardella l'amore trionfa a 63 anni: baci e abbracci in strada #lucasardella - sardella_luca : Sempreverde è il nome del mio nuovo programma , insieme a Daniela . Rubrica di medicina naturale con la giornalista…