Lotta | Mondiali Nursultan 2019 | finale e carta olimpica per Frank Chamizo | niente da fare

(Di venerdì 20 settembre 2019) Arriva unaper l’Italia oggi aidiin corso a, in Kazakistan: ad ottenerla, per la Federazione, è, che conquista l’accesso allanella categoria -74 kg dello stile libero, mentre non riesce ad imitarlo Givi Davidovi, eliminato nell’ultimo turno dei ripescaggi dei -57 kg.fa percorso netto e domani duellerà per l’oro: l’azzurro elimina nell’ordine l’elvetico Marc Dietsche per superiorità (10-0) nei sedicesimi, il sudcoreano Lee Seungchul ai punti per 10-2 agli ottavi, il kazako Daniyar Kaisaov per schienamento (giunto sul 5-0) ai quarti, conquistando così il pass olimpico per l’Italia, ed infine il francese Zelimkhan Khadjiev ai punti per 4-1 in semi, nella riproposizione dellaeuropea di questa stagione, che sorrise sempre all’azzurro. Domani per ...

