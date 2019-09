Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) “avrà un rapporto molto stretto con la Republique en. Ci stiamo già lavorando da tempo: il movimento di Macron è l’interlocutore naturale del nuovo movimento di Renzi”. Ieri Sandro Gozi si è dimesso dalla direzione del Pd per seguire Matteo Renzi nella nuova avventura politica. Consulente del governo francese per gli Affari europei, eletto all’Europarlamento nelle liste di Ene in attesa di entrare con la fuoriuscita dei britannici quando si compirà la Brexit, Gozi spiega in questa intervista l’della scissione dal Pd: “Con il gruppo di Renew Europe vogliamo essere baricentro della maggioranza di Ursula von der Leyen al parlamento”, dice. Significa che vi aspettate che alcuni eurodeputati del Pd, i renziani, lascino il partito e anche il gruppo dei ...

HuffPostItalia : 'L'orizzonte europeo di Italia viva è En marche' - Angelo_Castaldi : @giubileif @marco_gervasoni @mgmaglie @GiampaoloRossi @alessandrogn Acquistato Francesco. Grazie e complimenti per… - giubari : Combattere il sovranismo con il digital single market europeo: che fare La conflittualità dell'orizzonte geopolitic… -