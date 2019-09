LIVE Lotta | Mondiali 2019 in DIRETTA | Frank Chamizo va in SEMIFINALE! Carta olimpica per

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 Stanno per riprendere le sfide sulle materassine iridate: a brevesfida nella semifinale della categoria di pesodei -74 kg dello stie libero il francese Zelimkhan Khadjiev. 11.20 In semifinale saràMARQUEZ (ITA) vs. Zelimkhan KHADJIEV (FRA). Si tratta della rivincita della finalissima degli Europei. Così l’altra semifinale: Jordan Ernest BURROUGHS (USA) vs. Zaurbek SIDAKOV (RUS). Appuntamento alle ore 12.45 italiane per il penultimo atto della competizione. 29″ SCHIENAMENTO!!!VA IN SEMIFINALE E CONQUISTA LAPER L’ITALIA!!!! 33″ Presa di Chaizo che va sul 5-0. 2’30” Presa perche va sul 3-0. 3’00” Pausa di 30″. 3’37” Punto perper passività dell’avversario. 4’07” Altro ...

