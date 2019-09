LIVE Lotta | Mondiali 2019 in DIRETTA | Frank Chamizo va in FINALE! Carta olimpica per

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 Il nostrotermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima, buona giornata da OA Sport. 13.13vince ai punti per 4-1 e domani nella finalissima affronterà il campione uscente, il russo Zaurbek Sidakov, che nell’altra semifinale ha battuto, sempre ai punti, per 4-3, lo statunitense Jordan Ernest Burroughs. VITTORIA DI, CHE ACCEDE ALLA FINALISSIMA!!!! 3’00” Pausa di 30″.avanti 4-1. 3’05” Altra presa di, che vola sul 4-1! 4’10” Presa diche si porta sul 2-1! 4’45” Il francese riesce a buttare fuori l’azzurro e guadagna un punto. 6’00” Inizia il match! 13.00 In corso la presentazione dei semifinalisti, a breve inizierà la semifinale di! 12.45 Stanno per riprendere ...

