LIVE F1 | GP Singapore 2019 in DIRETTA | prove libere 1 | esame importante per la Ferrari e

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del GP(20 settembre) – La presentazione del GP– Lacon un nuovo pacchetto aerodinamico Buongiorno e bentrovati alladelle1 del GP di, quindicesimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Marina Bay si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara domenicale. Le Rosse dovrebbero far più fatica, rispetto agli appuntamenti vittoriosi di Spa (Belgio) e di Monza (Italia), per via di una pista in cui sarà necessario avere tanto carico aerodinamico e in cui la velocità di percorrenza in curva sarà determinante. Aspetti critici per la SF90 che, fino ad ora, non ha mai dato grandi risposte da questo punto di vista, spiccando invece in termini di potenza sul dritto. Il fine settimana asiatico, quindi, sembrerebbe ...

McLarenBlogF1 : - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Il LIVE della conferenza stampa da Singapore #SingaporeGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySport : RT @SkySportF1: Il LIVE della conferenza stampa da Singapore #SingaporeGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 -