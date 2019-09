Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Che Italia sarà quella che il prossimo lunedì 23 settembre a Newpresenterà le sue proposte per il? Ora che la questione ambientale è al centro del programma di governo con il Green New Deal le attese sono alte. Il successo dell’azione di Governo sarà giudicato dall’abilità di tradurre in politiche ambiziose le promesse del programma. Newoffre una prima vetrina internazionale per mostrare al mondo cosa intendiamo fare.L’annuncio più atteso è l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Tradotto: ci diamo 30 anni per abbattere le emissioni nazionali di CO2 e trasformare radicalmente l’economia degli ultimi 70 anni. Tutto molto bello ma senza serie politiche di abbattimento delle emissioni resteranno solo belle parole.La strada è lunga e difficile ...

fattoquotidiano : Batterio New Delhi, ecco come si trasmette. L’Italia è tra i paesi con tassi più elevati di antibiotico-resistenza - GiusPecoraro : RT @HuffPostItalia: L’Italia a New York per il clima - cristiansabau1 : RT @HuffPostItalia: L’Italia a New York per il clima -