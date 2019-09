L' indagine che mira a scoprire i rider clandestini

Fonte : agi

(Di venerdì 20 settembre 2019) La Procura di Milano ha avviato un'dallo scorso giugno su presunte violazioni del decreto legislativo di sicurezza in materia di sicurezza del lavoro che potrebbero essere state commesse dalla società per le quali lavorano inelle strade di Milano. L'inchiesta è, a oggi, a 'modello 45' ma presto verranno formalizzati i titoli di reato. Per il momento, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Tiziana Siciliana e del pm Maura Ripamonti, sono stati sentiti una trentina di, dei quali circa il dieci per cento è stato scoperto essere clandestino. "Le norme sulla sicurezza del lavoro - spiegano in Procura - devono essere rispettate anche nei confronti di lavoratori che non sono subordinati". Al vaglio degli inquirenti, c'è anche l'ipotesi del cosiddetto caporalato telematico, cioè la cessione degli strumenti di lavoro, in particolare gli ...

Fontana3Lorenzo : Non sarà che l'immigrazione irregolare fa gola a qualche multinazionale per sfruttare manodopera a basso costo? - Unomattina : Rider: la nuova frontiera del caporalato. L'inchiesta di @antocrispino e l'indagine della Procura di Milano tra com… - troisi_licia : Ma che fine hanno fatto quei bei nomi tipo Partito Comunista Italiano, Partito Socialista, Democrazia Cristiana? Ti… -