Libia | Di Maio | ‘priorità strategica per Italia’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma, 20 set. (AdnKronos) – “La parola chiave è priorità. Laera e continua a rappresentare una prioritàper il nostro paese. L’interesse nazionale italiano è ancorato ai principi dell’unità, della sovranità, dell’integrità territoriale nell’ambito di una stabilizzazione duratura e sostenibile della. Questa è una condizione imprescindibile per contrastare la minaccia terroristica, prevenire flussi migratori illegali e tutelare la nostra sicurezza nazionale, ed è al contempo premessa indispensabile per assicurare allaun futuro di pace e prosperità, nell’interesse del popolo libico e per la stabilità dell’intero bacino mediterraneo”. Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di, nel suo intervento ad Assisi in occasione della rassegna ‘il Cortile di Francesco’. Il responsabile della ...

