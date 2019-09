L' ex campione Nba | Rodman | rivela | Madonna mi offrì 20 milioni per avere un bambino

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Mi offrì 20di dollari per metterla incinta”. L’ex superstar dei Chicago Bulls, Dennis, torna a parlare, alla trasmissione radiofonica ‘The breakfast club’ della relazione con la popstar,. E, dopo 25 anni,che la cantante americana gli aveva offerto una somma ingente perunda lui.L’ex star dei Bulls ha raccontato chevoleva a tutti i costiun figlio. È convinto, infatti, di non esser stato l’unico a cui la regina del pop ha fatto questa proposta e ha insinuato che ildella popstar avuto da Carlos Leon successivamente sia frutto di un accordo economico. “Una volta mi ha chiamato per dirmi che stava ovulando. Lei era a New York, a casa sua, io in un casinò di Las Vegas a giocare a dadi. Le ho detto che sarei arrivato: ha mandato un ...

