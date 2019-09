Lewis Hamilton F1 | GP Singapore 2019 | “Abbiamo trovato subito un gran ritmo ma possiamo

F1 - GP Singapore 2019 : Lewis Hamilton sotto investigazione - benzina troppo fredda. Cosa rischia il britannico? : Lewis Hamilton è sotto investigazione. Il weekend riservato al GP di Singapore 2019 non è iniziato nel miglior modo per il Campione del Mondo che, dopo il terzo posto nelle prove libere 1, ha appreso la notizia di una possibile irregolarità sulla sua Mercedes: la benzina impiegata nella FP1 sarebbe infatti troppo fredda e non rispetterebbe i limiti imposti dal regolamento della FIA. Se il tutto venisse confermato, le Frecce d’Argento si ...

Lewis Hamilton ha aperto un fast food di hamburger a base vegetale. E oggi vince lui! : Stella della Formula Uno, stella della dieta vegetariana. Lui è Lewis Hamilton, il pilota automobilistico britannico cinque volte campione del mondo in Formula 1. oggi a far notizia non è un suo record in pista, ma il suo stile di vita. Rigorosamente senza carne. Tanto da aver aperto a Londra il Neat Burger, il primo di una serie di fast food di hamburger a base vegetale. Un progetto che racconta della sua scelta alimentare e che sicuramente ...

VIDEO Lewis Hamilton sfreccia sul monopattino - fa volare via il cellulare di uno spettatore : Lewis Hamilton sfrecciava sul monopattino nel paddock di Marina Bay dove si disputa il GP di Singapore, a pochi istanti dall’inizio delle prove libere 1 ha rischiato di urtare un astante a cui ha fatto volare via il telefonino. Di seguito il VIDEO del curioso episodio. VIDEO Lewis Hamilton SUL monopattino, FA volare UN TELEFONINO: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Formula 1 – A tutto Lewis - Hamilton sincero in conferenza a Singapore : “Monza? Guardo avanti” : Lewis Hamilton pronto per il nuovo appuntamento della stagione: le parole del britannico della Mercedes nella conferenza stampa del Gp di Singapore Riflettori puntati sui piloti della Formula 1, a Singapore: i campioni delle quattro ruote hanno risposto oggi alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì che apre le danze del nuovo weekend di gara. A rispondere alle domande della stampa, oggi, c’è stato anche Lewis ...

Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : “Ci attende una gara complicata - attenzione al surriscaldamento…” : Lewis Hamilton è apparso decisamente concentrato e smanioso di rimettere la vettura in pista, dopo i due mancati successi tra Belgio e Italia, nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno. L’inglese, che si è presentato in sala stampa con un look davvero particolare, ovvero con dreadlocks e codino, sa di avere una ottima chance a Marina Bay, con la sua W10 ...

Lewis Hamilton a Milano per Tommy Hilfiger - protagonista di Vanity Fair Stage : Lunedì 16 settembre Tommy Hilfiger ha celebrato l’apertura del nuovo flasghip store in via Orefici a Milano. Per l’occasione il brand americano ha ospitato Vanity Fair Stage, il format ideato dal settimanale di Condé Nast che offre ad alcuni selezionati lettori la possibilità straordinaria di vedere dal vivo i personaggi che ogni settimana popolano le pagine del giornale. In questa occasione, il direttore di Vanity Fair Simone ...

F1 - Lewis Hamilton : “Un futuro in Ferrari? Potrebbe essere un’opzione” : Lewis Hamilton e la Ferrari. Se ne parla da un po’ e il britannico, prossimo a vincere il suo sesto titolo iridato nel campionato di F1 con la Mercedes, rappresenta ancor di più un riferimento per tutti nel Circus. La Rossa si è ridestata in quest’annata poco positiva grazie alle due vittorie a Spa (Belgio) e Monza di Charles Leclerc ed è l’astro nascente monegasco quello che forse Potrebbe rendere improbabile un passaggio di ...

Formula 1 – Rosberg contento dell’errore di Hamilton a Monza : “felice di vedere che Lewis abbia fatto una mossa non intelligente” : Nico Rosberg ed il dritto di Hamilton a Monza: l’ex campione tedesco gioisce per l’errore del suo ex compagno di squadra al Gp d’Italia Tra Hamilton e Rosberg, è certo, non scorre buon sangue: i due piloti hanno vissuto una convivenza travaglia in Mercedes e sembra che la situazione non sia cambiata molto dopo il ritiro del tedesco. Durante il weekend di gara di Monza, il britannico campione del mondo in carica ha ...

F1 - Lewis Hamilton : “Il contatto con Leclerc? Fossimo stati in lotta per il Mondiale ci saremmo scontrati - non mi spostavo” : Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono resi protagonisti di una battaglia pirotecnica nel corso del GP d’Italia 2019, i due piloti hanno dato vita a un duello emozionante sulla pista di Monza e si sono fronteggiati per la vittoria di una delle gare simbolo del Mondiale F1. L’alfiere della Ferrari è riuscito a prevalere conquistando il secondo successo consecutivo dopo quello di Spa e ha mostrato i muscoli al Campione del Mondo in ...

Tommy Hilfiger - in arrivo la nuova collezione con Lewis Hamilton : Squadra che vince non si cambia, e quella formata da Tommy Hilfiger e Lewis Hamilton ne è la dimostrazione: il 16 settembre, la sera prima dell'inizio della settimana della moda milanese, presso la Società del Giardino nella città meneghina il brand americano svelerà, infatti, la nuova collezione in collaborazione con il celebre pilota, cinque volte campione del mondo di Formula Uno, nonché ambasciatore globale ...

Formula 1 – Hamilton-Leclerc - rivali rispettosi : Lewis si congratula col ferrarista anche sui social [FOTO] : Hamilton si complimenta con Leclerc anche sui social: non manca il commento del giovane monegasco della Ferrari dopo la vittoria a Monza Un weekend spettacolare, quello di Monza, conclusosi ieri con la vittoria di Charles Leclerc. Il Gp d’Italia è tornato a festeggiare in rosso dopo ben 9 anni dall’ultima vittoria Ferrari e lo ha fatto col giovane pilota monegasco che è riuscito a resistere agli attacchi di Lewis Hamilton. Il ...

Formula 1 – Hamilton applaude Verstappen sui social - Lewis commenta il suo post contro Rosberg : “l’ho fatto perchè…” : Hamilton contro Rosberg: il britannico della Mercedes spiega il suo post social nel quale si è schierato dalla parte di Verstappen Secondo posto per Lewis Hamilton, ieri, nelle qualifiche del Gp d’Italia. Il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi alle spalle di Leclerc, a Monza, nonostante il caos in Q3 in pista. Al termine delle qualifiche, in tanti però sono stati curiosi di chiedere ad Hamilton, anzichè un commento su ...

Lewis Hamilton F1 - GP Italia 2019 : “Sorpreso per il secondo posto - la Q3 è stata assurda” : Lewis Hamilton conclude le sue qualifiche del Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno con un secondo posto che forse non si aspettava, al termine di un turno nel quale è successo tutto ed il contrario di tutto, con una Q3 nella quale i piloti sembravano più attenti a non tirare i rivali piuttosto che spingere sull’acceleratore. Anche il campione del mondo, infatti, si è beccato la bandiera a scacchi nel momento in cui stava per ...