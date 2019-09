Leggetevi Di Battista | cari piddini | perché è così che vi vede chi vi ha abbandonato

Fonte : fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2019) Le parole di Di, pubblicate su Facebook sono da leggere con attenzione,rappresentano la sintesi più efficace di cosa pensa del Pd chi ha deciso di non votarlo più. E mettono in guardia i Cinque Stelle dal grande rischio di questa esperienza di governo: diventare il nuovo Partito Del Potere italiano. Per una volta, prendiamolo sul serio, Dibba.

fcancellato : Saranno pure riflessioni populiste, quelle di @ale_dibattista ma toccano il vero nervo scoperto del @pdnetwork : l… -