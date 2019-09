Lega : Pd Licata - ‘polverone mediatico su visita eurodeputata Tardino al liceo’ : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – “In merito alla sterile polemica sollevata dall’onorevole Pagano, secondo il quale il Liceo Linares di Licata avrebbe discriminato l’onorevole Tardino, rispetto ad altre precedenti visite istituzionali, riteniamo opportuno fare chiarezza. Ci sembra, in realtà, che si voglia montare un vero e proprio caso mediatico tanto incomprensibile quanto strumentale, tale è il riferimento ad una ...

Lega : ‘Pressioni per non avermi al Liceo’ - ‘No - noi aperti confronto’ - scoppia la guerra a Licata (4) : (AdnKronos) – Ma la preside Rosetta Greco insiste: “Location, logistica, locandina e brochure sono stati predisposti in sinergia e costante colLegamento con la segreteria del parlamentare europeo”, puntualizza la preside Rosetta Greco, aggiungendo: “Spiace constatare che gli sforzi profusi siano svaniti per la unilaterale volontà dell’onorevole Tardino che nel disdire telefonicamente l’impegno tramite ...

Lega : ‘Pressioni per non avermi al Liceo’ - ‘No - noi aperti confronto’ - scoppia la guerra a Licata (2) : (AdnKronos) – “Con il mio gruppo di lavoro di Bruxelles iniziamo a lavorare su una brochure da dare agli studenti in cui spieghiamo cosa prevede l’Unione europea per i giovani – racconta ancora Annalisa Tardino all’Adnkronos – Un piccolo vademecum, insomma”. Ma nei giorni scorsi, dopo l’evento di Pontida, arrivano i primi problemi. Come racconta la stessa deputata: “Ho saputo che la ...

Lega : ‘Pressioni per non avermi al Liceo’ - ‘No - noi aperti confronto’ - scoppia la guerra a Licata (3) : (AdnKronos) – Annalisa Tardino, che in questi giorni è a Strasburgo, spiega che “ogni volta che la Lega organizza un gazebo a Licata c’è sempre qualche manifestazione non autorizzata – dice – una volta ho dovuto anche cambiare le forze dell’ordine. Io non voglio fare la vittima, ma voglio ricordare che alle Europee a Licata la Lega ha avuto il 35 per cento di voti”. “Un anno fa, quando mi ...

Abusivismo : a Licata dirigente rimosso da incarico - Legambiente 'nessuna sorpresa' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "L’esonero dell'ingegner Ortega a Licata è una pessima notizia, ma non una sorpresa. Dopo la cacciata del sindaco Angelo Cambiano e l'arrivo di questa nuova amministrazione, purtroppo, era solo questione di tempo. A Ortega, come abbiamo sempre fatto, confermiamo tutta l

Legami tra mafia e massoneria - 7 arresti a Licata : Mauro Indelicato Operazione "Halycon" dei Carabinieri a Licata, sette arresti tra affiliati a cosa nostra ed alla massoneria: le mani della criminalità anche sugli appalti per la demolizione delle case abusive Cittadina portuale dell’agrigentino, al centro del percorso tra Agrigento e Gela e per questo crocevia importante a livello commerciale della Sicilia meridionale, Licata affianca ad un territorio di notevole bellezza ...