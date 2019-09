Le foto della sfilata di Moschino

Avvio con il botto della Roma - Zaniolo incanta e trascina i giallorossi : netto 4-0 contro il Basaksehir [foto] : Roma-ISTANBUL Basaksehir – Si è conclusa una gara importante valida per la fase a gironi di Europa League, partita ottima della Roma che ha conquistato tre punti importanti per il proseguo della competizione, tutto facile per la squadra di Fonseca che ha chiuso la partita con il risultato di 4-0. Partita incredibile di Zaniolo che ha siglato la rete della tranquillità e fornito un assist perfetto a Dzeko, in generale giocate ...

Living with Yourself - foto - trailer - trama della serie con Paul Rudd : Uno, nessuno e centomila questo è Miles Elliot ossia Paul Rudd grazie alla clonazione nella serie Living with Yourself. L’attore diventato celebre grazie al suo ruolo di Ant-Man nei film del Marvel Cinematic Universe è la star di una comedy disponibile in streaming su Netflix da venerdì 18 ottobre. Living with Yourself, Living with Yourself, trama Living with Yourself è una commedia esistenziale che solleva un interrogativo: vogliamo ...

Esplorare l’energia oscura e penetrare i misteri della materia oscura grazie a Euclid [foto] : Euclid è una missione dell’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) per l’astronomia e l’astrofisica con lo scopo di indagare la natura della materia oscura e dell’energia oscura. Thales Alenia Space (Joint Venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) è prime contractor per la realizzazione del satellite ed è a capo di un consorzio industriale con contributi scientifici. Euclid analizzerà come l’Universo si sia evoluto negli ultimi 10miliardi di anni per ...

Un tragico selfie - un uomo in compagnia della fidanzata cerca di fotografarsi con un’arma in pugno - parte un colpo e succede il dramma : Un uomo di 43 anni di Skagyt nello stato di Washington negli Stati Uniti d’America ha voluto farsi un selfie con una pistola in pugno e in compagnia della fidanzata. Accidentalmente però dalla pistola è partito un colpo che ha colpito l’uomo che è morto all’istante. Testimone della tragica vicenda è stata la fidanzata dell’uomo. A ricostruire il dramma ci ha pensato lo sceriffo della città Chad Clark che ha detto che la coppia si ...

“Sono uguali!”. Federica Pellegrini è la fotocopia della mamma : ecco la signora Cinzia : Che tra i due ci fosse del tenero si diceva già quando Federica Pellegrini era fidanzata con Filippo Magnini. Scoppiata la crisi tra i due ex fidanzati, in molti sostenevano che la causa della rottura fosse proprio Matteo Giunta. E, invece, poi Federica e Filippo erano tornati insieme per poi lasciarsi definitivamente. In tutto questo tempo Matteo, che è anche il cugino di Filippo Magnini (nonché il suo ex allenatore) ha invece continuato a ...

foto straordinarie della luna gigante nell’abbazia di Rievaulx : Una luna di 7 metri di diametro sta girando il mondo grazie al progetto Museum of the Moon, ideato dall’artista britannico Luke Jerram. L’enorme installazione, che consiste in una sfera illuminata dall’interno su cui vengono proiettate immagini ad alta risoluzione della superficie lunare fornite dalla Nasa, ha toccato finora molti paesi: Francia, Belgio, Regno Unito, India, Cina e anche l’Italia. Ogni volta l’allestimento ...

Ferrari - le vecchie signore della Cavalcade Classiche arrivano a Roma – foto : Dopo aver toccato già nelle passate edizioni Toscana e Sardegna, la terza edizione della sfilata di “rosse” d’epoca sta per fare il suo ingresso nella Capitale. Dal 20 al 22 settembre Ferrari porta finalmente a Roma la Cavalcade Classiche 2019. E così, le quattro ruote del Cavallino Rampante più iconiche attraverseranno la città eterna e le campagne intorno per radunare la clientela “Ferrarista” in un viaggio con oltre 80 vetture in ...

Le foto della sfilata di Prada - molto da Prada : Ha aperto la Settimana della moda di Milano con una riflessione sul consumismo e su quel che conta davvero

Whirlpool - proteste degli operai per la cessione della sede di Napoli : bloccata l'A3. foto : I lavoratori, al termine di un'assemblea di fabbrica, hanno sfilato in corteo e occupato l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno all'altezza del casello dell'A3, nei pressi dello stabilimento, urlando lo slogan "Napoli non molla". GUARDA LA FOTOGALLERY

Samsung punta a replicare la nuova tecnologia di Apple per la fotocamera della gamma Galaxy S11 : Con un altro tweet della scorsa settimana, il tipster Ice Universe sostiene che Samsung sta sviluppando qualcosa di simile alla funzionalità Deep Fusion che Apple ha introdotto per il sistema di fotocamere sugli iPhone 2019. Se quanto affermato dal tipster fosse corretto, dovremmo vedere una considerevole innovazione nelle fotocamere posteriori sulla gamma Samsung Galaxy S11. L'articolo Samsung punta a replicare la nuova tecnologia di Apple per ...

Mar Mediterraneo : reperti alle Egadi anticipano di 2mila anni la storia della navigazione [foto e VIDEO] : Una recente scoperta nelle isole Egadi anticipa di 2mila anni la storia degli spostamenti via mare dell’Homo Sapiens. All’interno della Grotta del Tuono di Marettimo sono stati rinvenuti resti di un pasto composto da una mandibola di cervo e vari molluschi (patelle) che ha svelato come l’uomo navigava nel Mediterraneo alla ricerca di cibo e nuove terre già 8600 anni fa, cioè verso la fine del Mesolitico e non nel Neolitico, come si credeva ...

Roma - presentata la terza maglia : tutto lo spettacolo della nuova divisa [foto] : Fiducia ritrovata in casa Roma, la squadra di Fonseca è reduce dal convincente successo in campionato contro il Sassuolo, 4-2 il risultato finale, nel frattempo è stata presentata la terza maglia. La divisa è di colore blu scuro ed è caratterizzata da un colletto rosso con scollo a V giallo e bordi delle maniche giallorossi. Il logo vintage Nike ‘Futura’ contribuisce a evocare il passato, mentre la stampa a motivo jacquard su tutta la ...

“Ma sei davvero tu?”. Taylor Mega - la foto prima della chirurgia plastica è assurda : Taylor Mega è avuto un passato burrascoso, è lei stessa a dichiararlo, molto tranquillamente, tramite un posto social su Instagram. Non tutti lo sanno che durante questo passato buio, la bella Taylor ha avuto problemi di tossicodipendenza. La giovane influencer, del resto, non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorarsi e piacersi di più. Nelle scorse ore la stessa Taylor ha pubblicato su Instagram una foto ...