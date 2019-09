Lavoro | Landini | ‘governi precedenti hanno reintrodotto idea di mercificazione’

Fonte : meteoweb.eu

Roma, 20 set. (AdnKronos) – "Se devo fare una critica, non solo all'ultimo governo ma anche a quelli che ci sono stati prima ed è la critica più grande al jobs act, è avere un'idea di mercificazione del lavoro e dei diritti. Il lavoro e i diritti non si vendono né si comprano". Così il leader della Cgil, Maurizio Landini intervenendo alle Giornate del lavoro della Cgil a Lecce. "Noi non abbiamo governi amici o nemici. Giudichiamo per quello che fanno. Siamo pronti a fare la nostra parte", aggiunge Landini ricordando le proposte avanzate con Cisl e Uil: "ci siamo anche assunti la responsabilità di dire che cosa si dovrebbe fare".

