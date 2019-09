L’Austria mette il veto al trattato Ue-Mercosur L’Italia invece lo sostiene in sordina

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) di Monica Di Sisto Dopo la presa di posizione del Parlamento irlandese, il Parlamento austriaco ha votato il 18 settembre – con voto compatto di 4 su 5 dei principali gruppi politici – unsulla possibilità che il governo sottoscriva l’Accordo di liberalizzazione commerciale tra Europa e i Paesi del: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. L’iniziativa non è stata presa dalle forze sovraniste austriache, ma dal Partito Socialdemocratico (Spo). Il deputato Jörg Leichtfried presentando l’atto nell’emiciclo d’oltralpe ha spiegato che “in tempi di crisi climatica, avere più prodotti che attraversano il mare quando possiamo produrli qui in Europa significa prendere la strada assolutamente più sbagliata”. Alla vigilia della Settimana di sciopero globale per il futuro contro i cambiamenti climatici lanciata dalle ragazze e dai ragazzi di Fridays for Future, il ...

