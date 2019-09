Last Banner | Bernardeschi risponde all’intercettazione degli ultras della Juventus

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Leggo un’intercettazione nella quale unmi accusa di aver lanciato la maglietta a un gruppo di tifosi diverso dal suo. Vorrei essere chiaro: quando ho la possibilità di ringraziare i miei tifosi regalando la maglia, non faccio distinzioni ‘politiche’, né calcoli su quale gruppo sia meglio scegliere. Per me non esistono tifosi più o meno degni di ricevere il mio affetto”. E’ il messaggio di Federico, calciatoreche commenta su Instagram l’intercettazione di alcuniche si lamentano del comportamento del calciatore per aver lanciato la maglietta a fine partita nel settore sbagliato. “Per me i tifosiJuve, quelli che ci sostengono, ci criticano, cantano o fischiano, sono tutti uguali, tutti degni e importanti, perché ad unirli non è il nome del loro gruppo, ma la passione ...

FedericoRuffo : @MarzianoAnsioso @Valeria23549267 @reportrai3 @RaiTre Parte lesa in Last Banner (quest’ultima operazione,scattata a… - junews24com : Juve Hellas Verona: gli ultras potrebbero disertare la Curva Sud - FedericoRuffo : @Valeria23549267 @MarzianoAnsioso @reportrai3 @RaiTre “ rieditata”ad ottobre,quando l’inchiesta “Last Banner” era c… -