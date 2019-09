L’Aifa ritira farmaci con ranitidina | «Contiene alcune impurità cancerogene»

Fonte : corriere

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il medicinale prodotto in India è utilizzato per il reflusso e l’ulcera. Provvedimenti simili, a scopo precauzionale, sono stati adottati anche nel resto d’Europa

