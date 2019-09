L' Agenzia del farmaco vieta i farmaci con la ranitidina

Per l'Agenzia delle Entrate i lavori di manutenzione ordinaria sono detraibili fiscalmente : l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la risposta n° 383 del 16 settembre 2019 con la quale ha aperto alla possibilità di considerare fiscalmente detraibili non solo i lavori di manutenzione straordinaria di un immobile, ma anche quelli di manutenzione ordinaria se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio più ampio. Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate Gli esperti dell'amministrazione ...

Agenzia delle entrate : truffa via pec in atto - come evitare il phishing : Agenzia delle entrate: truffa via pec in atto, come evitare il phishing Le truffe online sono oggi all’ordine del giorno e quotidianamente ne escono di nuove, di cui viene data notizia da enti e istituzioni. Ultima delle quali l’Agenzia delle entrate, che ha avvisato i contribuenti di una nuova truffa via PEC tramite la quale i cybercriminali cercano di reperire le informazioni e i dati sensibili dei cittadini. Agenzia delle entrate: ...

Concorso Agenzia delle Entrate 510 funzionari tributari : prima prova - via il 18 settembre : In questo 2019 sono tanti i concorsi che sono stati banditi e che stanno mettendo a disposizione molti posti di lavoro per giovani e meno giovani. E in questo mese di settembre sta per entrare nel vivo anche una selezione bandita ormai da tempo. Parliamo del Concorso per 510 funzionari tributari indetto dall'Agenzia delle Entrate, che a giorni partirà con la prima prova oggettiva attitudinale, che servirà a scremare il numero dei partecipanti a ...

NASA di Ariana Grande diventa uno spot dell’Agenzia Spaziale per la prima donna sulla Luna (video) : L'immagine di Ariana Grande come icona di femminilità contemporanea si alimenta di nuove suggestioni grazie alla scelta della NASA, che ha remixato un suo brano creando una sorta di parodia a scopo educativo per promuovere la sua prossima missione sulla Luna. Il brano in questione, manco a dirlo, è proprio NASA: gli stagisti dell'Agenzia Spaziale americana hanno remixato la canzone di Ariana Grande contenuta nell'ultimo album Thank U, Next, ...

Patente - l’Agenzia delle Entrate : “Su lezioni di teoria e pratica va pagata l’Iva”. Rincari del 22% con effetto retroattivo per le autoscuole : Rincari in arrivo per chi deve prendere la Patente di guida. Le lezioni di teoria e pratica non saranno più soggette al regime di esenzione Iva, per cui costeranno il 22% in più. E’ l’effetto di una risoluzione con cui l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per la Corte di Giustizia dell’Ue le lezioni di scuola guida devono essere soggette all’imposta in quanto non rientrano nell’ambito scolastico. Sul piede di guerra le ...

Salubrità degli uffici dell’Agenzia delle Entrate : in Sicilia condizioni carenti : La denuncia del fenomeno giunge da Raffaele Del Giudice, coordinatore regionale della Uilpa Entrate, attraverso una lettera inoltrata, tra gli altri, anche all'ufficio Gestione Risorse e al direttore dell'Agenzia della Sicilia, Pasquale Stellacci. Caltanissetta, il caso più grave A presentare una situazione particolarmente critica, come segnalato dal coordinamento provinciale del sindacato, è la provincia di Caltanissetta in quanto i servizi ...

A lezione di satelliti con gli esperti dell’Agenzia spaziale europea : Gli studenti di tutta Europa sono richiamati all’attenzione dall’Esa (european Space Agency): c’è la possibilità di partecipare a un training completamente gratuito per imparare a sviluppare e testare piccoli satelliti, i cosiddetti CubeSats, direttamente con gli esperti di tecnologia e scienze spaziali dell’Agenzia. L’iniziativa, ribattezzata Fly Your Satellite, è alla sua terza edizione e i satelliti prodotti dai ...

L’Agenzia antidoping statunitense ha archiviato il caso contro Christian Coleman - l’uomo più veloce del mondo : La US Anti-Doping Agency, l’agenzia antidoping statunitense, ha archiviato il caso contro Christian Coleman, il velocista 23enne che detiene i due migliori tempi sui 100 metri piani nelle ultime due stagioni: 9.79 secondi nel 2018 e 9.81 quest’anno. Coleman era stato accusato di

Concorso Agenzia delle Dogane 2019 - i bandi pubblicati : A Luglio e Agosto sono stati pubblicati 3 nuovi bandi del Concorso Agenzia delle Dogane 2019, per l’assunzione di più di cento figure nelle diverse sedi dell’Ente. Le procedure sono volte alla copertura di: 20 posti nel profilo professionale di seconda area, fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta; 50 posti nel profilo ...

Isa 2019 : chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate : L’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale – Isa 2019 –, oltre a favorire l’assolvimento degli obblighi tributari, vuole incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili. L’istituzione degli Isa per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore spinta verso meccanismi di collaborazione fra contribuenti e fisco, atti ad aumentare il livello di adempimento spontaneo, utilizzando ...

Spagna - Agenzia dei Medicinali ritira dal mercato farmaco contaminato : sedici bambini hanno contratto la “sindrome del lupo mannaro” : L’Agenzia spagnola per i Medicinali e i prodotti sanitari (Aemps) ha stabilito il ritiro dal mercato di diversi lotti dell’omeprazolo prodotto dalla Farma-Química Sur SL dopo che sedici bambini che lo hanno assunto hanno contratto la cosiddetta sindrome del lupo mannaro. Si tratta del principio attivo utilizzato per curare il reflusso acido e l’indigestione: alcune pasticche di questo farmaco però, sono risultate contaminate da ...

Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate - eliminata preselettiva. Si va dritti alla prova scritta : Dopo numerosi rinvii, il 27 Agosto con una comunicazione sul sito ufficiale dell’Ente è stato rettificato l’articolo 6 del bando di Concorso 150 dirigenti Agenzia Entrate, che prevedeva l’attivazione di una prova preselettiva per una prima scrematura dei candidati. La comunicazione del 27 Agosto 2019 Ricordiamo che sono stati pubblicati due bandi per la selezione di figure dirigenziali, più precisamente: 150 dirigenti da ...

Evasione - le armi dell'Agenzia delle entrate : fatturazione elettronica - redditometro e la novità esterometro : Non solo Evasometro. La battaglia contro l?Evasione fiscale, che si è a lungo appoggiata agli studi di settore, è stata notevolmente potenziata negli ultimi anni. Uno degli...

Altre due persone sono state arrestate per l’esplosione avvenuta due settimane fa all’Agenzia delle entrate di Copenaghen : Altre due persone sono state arrestate in Svezia per l’esplosione avvenuta lo scorso 6 agosto fa alla sede dell’Agenzia delle entrate di Copenaghen, in Danimarca: il totale dei sospettati è così salito a quattro, uno in stato di custodia cautelare