La valigia che ti ricarica lo smartphone col movimento delle ruote

Fonte : wired

(Di venerdì 20 settembre 2019) Portarsi dietro caricabatterie e power bank è diventata una consuetudine per non ritrovarsi con losenza batteria prima di rientrare in casa. Necessità ancora più sentita quando si viaggia, anche se negli ultimi tempi sono arrivate valigie smart che integrano una batteria, la quale però deve essere a sua voltata di tanto in tanto. Per risolvere il problema Rollogo ha realizzato Escape S, modello da 35 litri che sfrutta la rotazionequattroper generare energia, utilizzata per ridare vita ai dispositivi elettronici. Il sistema si regge sui cuscinetti interni alle, collegate a un generatore che, con lain, gira l’elettricità al modulo da 8mila mAh. Perretablet, i proprietari possono contare su due porte usb. Grazie al Bluetooth la power bank si collega allovia app, disponibile per iOs e Android, così ...

