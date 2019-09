La tempesta Imelda investe il Texas con piogge torrenziali | Houston sommersa | un morto

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Laha colpito ilnelle scorse ore, condall’acqua, oltre mille persone sono state soccorse nella capitale mondiale dell’energia dove il livello dell’acqua in alcune zone ha superato il metro. Un uomo èin ospedale dopo essere stato estratto dalla sua auto travolta dall’acqua. Secondo il National Weather Service diè la 7ª peggioredegli Stati Uniti per quantità di pioggia scaricata e la 4ª in. Lo scenario in città è dominato da auto impantanate e abbandonate in strada,oggetti vari che galleggiano e canali che esondano. Il governatore delGreg Abbott ha dichiarato lo stato di emergenza in 13 contee mentre il sindaco di, Sylvester Turner, ha chiesto alla popolazione di rimanere lontana dalle strade. Centinaia i voli cancellati all’aeroporto ...

Barcellonameteo : Meteo Stati Uniti: tempesta tropicale Imelda sulle coste del Texas, rischio alluvioni: CRONACHE METEO: un'area di i… -