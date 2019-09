La storia dell’ex campo per Disneyland che è diventato una scuola tech per le aziende

Fonte : wired

(Di venerdì 20 settembre 2019) (crediti: H-Farm) Spiega Riccardo Donadon che “questa stessa area negli anni Novanta era in lizza per ospitare Euro Disney. Non sarà stata scelta come location per il più famoso parco divertimenti europeo, ma sempre un grande parco è diventata”. Fa riferimento alla “sua” creatura, H-Campus, il polo sede di H-Farm, di cui è amministratore delegato e fondatore. Un progetto nato nel 2005 che unisce formazione, investimenti e consulenza alle imprese in un unico luogo. Supporta lo sviluppo di un centinaio diinnovative, lavora con oltre 300 tra i maggiori brand internazionali per spingerli a cogliere le opportunità della trasformazione digitale, e forma più di un migliaio di studenti nelle sue quattro scuole internazionali e nel suo corso universitario. Sorge nel Parco Naturale del Sile, a Ca’ Tron, in provincia di Treviso, con affaccio sulla laguna di Venezia. Ora si sta allargando. ...

