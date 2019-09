La Romagna è una Wellness Valley | lo dicono i dati sulla salute

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2019) Da oltre 15 anniFounon – la fondazione no profit di Nerio Alessandri, fondatore del colosso dello sport e delTechnogym – promuove il progettoper creare inil primo distretto del benessere e della qualità della vita al mondo. Di cosa si tratta?ha coinvolto tutti i protagonisti locali in un lavoro corale: dalle amministrazioni pubbliche al mondo della scuola, dell’università, il sistema sanitario, le aziende e il settore turistico. Dopo tre lustri è una piattaforma consolidata con oltre 70 progetti attivi di ogni genere: si spazia da attività per la promozione dell’esercizio fisico nelle scuole a pacchetti turisticicosta romagnola fino a programmi con i medici di base per la prescrizione dell’esercizio fisico per determinate patologie e programmi di attività fisica nei parchi per gli anziani. Sono solo ...

