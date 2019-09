La rivoluzione di Sveva Basirah | Sono queer | femminista | musulmana | bianca

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019)ha cucito l’Islam su se stessa. È unaintersezionale- che non accetta una e una sola interpretazione delle proprie esperienze - è una ventenne, occidentale e privilegiata. È una blogger, ideatrice del progetto “l’unica mia”. Livornese, vegana e antispecista, è un’attivista che parla di sesso, porno e veli, che si impegna per i diritti della comunità Lgbtq, che aiuta le donne a curare le ferite degli abusi subiti e intanto si autocura, perchéda un ex fidanzato violento si è liberata quando era ancora un’adolescente. Quello che è,se lo porta addosso. La sua conversione è avvenuta nel 2015, durante un’esperienza di volontariato con la Comunità di Sant’Egidio che l’ha vista ...