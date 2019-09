La promessa che Trump non avrebbe dovuto fare

Torri Eur - a minisindaco Pd Caudo “promessa di incarichi per 450mila euro. Così agevolò pratica”. Indagato anche ex editore de Il Tempo : La presunta promessa di incarichi professionali del valore di 450mila euro in tre anni. È questa l’accusa più grave che la procura di Roma ha formulato nei confronti di Giovanni Caudo, assessore capitolino all’Urbanistica ai tempi del sindaco Ignazio Marino e attuale presidente del III Municipio, perso dal M5s nel giugno 2018 quando Caudo fu eletto nella coalizione di centrosinistra a guida Pd. La vicenda è quella del progetto di ...

Bologna - ogni promessa è debito : Mihajlovic bacchetta la squadra al telefono per il primo tempo di Brescia : L’allenatore serbo aveva ringraziato i propri giocatori per la sorpresa in ospedale, promettendo però che avrebbe poi parlato degli errori commessi a Brescia Ha fatto il giro del web e delle tv la sorpresa che i giocatori del Bologna hanno voluto fare domenica sera a Sinisa Mihajlovic, felice nel vedere i propri ragazzi intonare cori per lui dal cortile dell’Ospedale Sant’Orsola, dove è ricoverato per combattere la ...

Meno sconti sulle tasse : perché la promessa del governo è una mission impossible : Le esenzioni fiscali pesano sul bilancio pubblico per decine di miliardi. In qualche caso, come la detrazione dei mutui o delle spese sanitarie, favoriscono milioni di cittadini. Ma tra i beneficiari ci sono anche potenti lobby, come gli autotrasportatori, le banche, gli armatori. Che da anni bloccano ogni riforma

Giuseppe Conte - promessa a Sergio Mattarella : "Modifiche al decreto Sicurezza di Salvini" : Deciso e decisivo passo indietro di Giuseppe Conte su Sicurezza e immigrazione. Rinnegando di fatto i provvedimenti del governo precedente da lui stesso guidato, a Montecitorio, durante il discorso per il voto di fiducia all'esecutivo giallo-rosso, il premier ha annunciato una revisione del decreto

La promessa di Michel Platini : “degli idioti mi hanno fatto fuori con un complotto - ma tornerò!” : Michel Platini ha annunciato la volontà di ritornare nel calcio dopo la sospensione: parole dure rilasciate da ‘Le Roi’ che parla di complotto ai suoi danni “Non so dove e non so come, ma tornerò“. Una promessa, dai toni anche un po’ minacciosi, quella che Michel Platini rilascia ai microfoni di RTS. L’ex presidente UEFA ha annunciato l’intenzione di tornare nel mondo del calcio dopo la squalifica ...

Juventus - Emre Can e Mandžukic fuori da lista Champions. Il tedesco : “Scioccante - rifiutato il Psg con la promessa che avrei partecipato” : Se il mercato in entrata ha consegnato a Maurizio Sarri rinforzi importanti in difesa e a centrocampo, con anche dei ritorni graditi all’allenatore toscano in attacco, come quello di Gonzalo Higuain che ha giocato le prime due gare di campionato da centravanti titolare, la lunga sessione di compravendite juventina ha lasciato qualche esubero di troppo nella rosa bianconera. E le prime conseguenze si sono viste nell’ufficializzazione ...

Taranto - muore di cancro a 15 anni promessa del calcio : "Un altro pezzo di futuro che se ne va" : La notizia data dal suo allenatore e rimbalzata poi sulla pagina dei Genitori tarantini, che si battono contro l'inquinamento che affligge la città