La prima smart TV 8K di Xiaomi sarà lanciata il 24 settembre

In questa foto dovrebbe esserci la prima smart TV 8K di Xiaomi : In occasione della visita dell'attrice Huang Cancan alla divisione TV di Xiaomi sono state scattate alcune foto, immagini che sono poi state diffuse su Weibo

Solo 4 giorni per conoscere la prima smart TV di Motorola con Android : Anche Motorola dovrebbe presto entrare nel mercato delle smart TV: il suo primo modello potrebbe arrivare il 16 settembre in India ed essere dotato di sistema operativo Android.

prima possibile immagine della smart TV di Huawei - in arrivo il 19 settembre con la serie Mate 30 : Questa potrebbe essere la Prima immagine della smart TV di Huawei, che dovrebbe essere presentata il 19 settembre a Monaco di Baviera insieme alla serie Mate 30.

Il tempo della prima TV Huawei è compiuto : come sarà lo Smart Screen ufficiale il 19 settembre : Era nell'aria ma ora ne abbiamo la prima conferma ufficiale. La prima TV Huawei, anche se è decisamente riduttivo chiamarla così, arriverà il prossimo 19 settembre, perché lanciata durante lo stesso evento con protagonista la nuova serie Huawei Mate 30. In realtà l'innovativo dispositivo andrebbe etichettato come Smart Screen e avrebbe in se una serie di funzioni davvero interessanti. La conferma del lancio della prima TV Huawei è giunta da ...

L'iPhone XR ha dominato il mercato smartphone nella prima metà dell'anno : Per tutto l'arco dell'anno si è evidenziato come Apple abbia sofferto particolarmente le incertezze del mercato degli smartphone. Quasi tutti i report dei grandi produttori, ad eccezione di Huawei, mostravano una pesante diminuzione delle vendite. I numeri più bassi hanno avuto un effetto pesante sul colosso statunitense soprattutto per il fatto che l'anno scorso ha […]

Occhio a cancellare tutti i dati prima di rivendere smartphone e altri gadget smart home : Quando si vende il proprio smartphone è sempre bene assicurarsi di avere rimosso ogni possibile dato in esso registrato. Scopriamo insieme il perchè

Samsung Note 10 caricare batteria smartphone per la prima volta : Problemi di ricarica batteria smartphone sono sempre all'ordine del giorno e spesso gli utenti fanno errori grossolani che possono danneggiare la batteria dello smartphone in modo permanente.

Redmi TV ufficiale : la prima smart TV di Redmi non si fa mancare nulla : Oltre ai Redmi Note 8, di cui abbiamo già parlato ampiamente, Redmi oggi ha annunciato la sua prima smart TV dal nome Redmi TV, confermando tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni.

Samsung Galaxy A50 caricare batteria smartphone prima volta : Problemi di ricarica batteria smartphone sono sempre all'ordine del giorno e spesso gli utenti fanno errori grossolani che possono danneggiare la batteria dello smartphone in modo permanente.

Alcuni fortunati potranno sperimentare il nuovo smartphone 5G di Xiaomi prima del suo rilascio : Xiaomi ha annunciato oggi una nuova campagna denominata "Xiaomi 5G Number One Player Club" con la quale la società recluterà 100 persone da tutto il mondo che avranno la possibilità di sperimentare il nuovo smartphone 5G di Xiaomi prima di tutti e ricevere altri vantaggi.

Questa è la prima immagine della smart TV da 70 pollici di Redmi : In attesa dell'annuncio ufficiale, ecco una prima immagine della smart TV di Redmi, grazie alla quale è possibile farsi un'idea di quello che sarà il suo design

La prima smart TV da 70 pollici di Redmi ha una data di lancio - finalmente : Giovedì 29 agosto sarà lanciata in Cina una nuova smart TV: stiamo parlando del primo modello di Redmi, forte di un pannello da ben 70 pollici

Ecco la conferma ufficiale del nome e logo di OnePlus TV - la prima smart TV dell'azienda : A settembre dello scorso anno OnePlus ha confermato che l'azienda sta lavorando alla sua prima Smart TV con un design premium e oggi ne ha rivelato il nome e il logo. OnePlus TV è dotata di tecnologia LED 4K e sarà disponibile nei formati 43 pollici, 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici.

Samsung potrebbe lanciare uno smartphone con batteria al grafene prima di quanto pensiate : Samsung sarebbe seriamente al lavoro sulle batterie al grafene, che dovrebbero garantire velocità di ricarica di gran lunga più rapide: ecco quando potrebbe arrivare il primo smartphone con la nuova batteria.