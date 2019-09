La Nasa presenta Wfirst | il prossimo gigante dei telescopi spaziali

Fonte : wired

(Di venerdì 20 settembre 2019) Gli occhi, al momento, sono puntati sulo James Webb, pronto per il lancio tra meno di un anno. Ma tra i programmi a medio termine dellac’è anche l’osservatorio spaziale(da Wide Field Infrared Survey Telescope), quello che diventerà il sostituto ufficiale del celebre Hubble aiutandoci a svelare alcuni dei più grossi misteri del cosmo. I suoi bersagli saranno moltissimi, e molto lontani, con un focus sulla materia oscura e gli esopianeti. Per ora è un progetto sulla carta, ma l’Agenzia americana ci regala per la prima volta un rendering di quello che sarà una volta sviluppato e messo a punto. Lo possiamo vedere a 360 gradi in questo filmato, diffuso proprio in questi giorni dal canale del centro Goddard della, principale protagonista del progetto. Credits:’s Goddard Space Flight Center/Scott Wiessinger (USRA): Lead Producer ...

