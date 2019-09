La Marina Usa ammette | «Gli Ufo esistono | eccoli in tre filmati» LE IMMAGINI

Marina Usa : "GLI UFO ESISTONO"/ Video - oggetti volanti non identificati : Un portavoce della MARINA militare americana ha confermato l'autenticità di alcuni Video che riprendono oggetti volanti non dentificati

Ufo - “quei video con fenomeni non identificati sono autentici” : la Marina Militare Usa conferma i filmati pubblicati dall’ex cantante dei Blink 182 : Per la prima volta la Marina Militare degli Stati Uniti ha ammesso l’esistenza di oggetti non identificati in alcuni filmati autentici. Si tratta quindi di una conferma inedita della presenza degli Ufo (Unidentified Flying Object). La Marina ha infatti messo il suo timbro a un documento che attesta come in tre clip di video militari girati quattro anni fa da diversi piloti di caccia F/A-18 Super Hornet ci siano “fenomeni aerei non ...

Surfista in difficoltà salvato a Marina di Ragusa : Gli uomini della Protezione civile sono intervenuti sabato pomeriggio per salvare un Surfista a Marina di Ragusa

Marina di Ragusa - nuova sede per il presidio di soccorso in mare : nuova sede per il presidio comunale di vigilanza e soccorso in mare ed una nuova moto d'acqua per soccorritori a Marina di Ragusa

Incidente sulla Ragusa - Marina di Ragusa : ferita una 40enne : Incidente stradale sulla Sp 25, la Ragusa - Marina di Ragusa. Nello scontro tra due auto è rimasta ferita una donna di 40 anni

Che fine ha fatto il mercato della pesca e dell'artigianato a Marina di Ragusa? : Che fine ha fatto il mercato del pesce e dell'artigianato a Marina di Ragusa? La nota del consigliere comunale del M5S Giovanni Gurrieri

Aereo caduto a Marina di Ragusa : installazione fotografica : Aereo caduto a Marina di Ragusa: installazione fotografica il 24 agosto per ricordare il tragico evento

Marina di Ragusa - è ancora dibattito su ordinanze per Ferragosto non rispettate : Il comune di Ragusa e le ordinanze che nessuno fa rispettare, il consigliere D’Asta: “quanto accaduto la vigilia di Ferragosto è mancanza di cultura

La sfida Catalana a Marina di Ragusa : La sfida Catalana a Marina di Ragusa. Giovedì 22 agosto sarà presentato il libro di Marco Santopadre

Venezuela - Usa : Marina pronta intervenire : 2.02 La Marina Usa è pronta a "fare ciò che è necessario" in Venezuela: lo ha detto il capo del comando sud degli Usa a Rio de Janeiro dopo che il presidente Trump ha dichiarato di essere pronto a considerare un embargo totale del Paese. "Non parlerò dei dettagli di ciò che stiamo facendo, ma restiamo pronti ad attuare le decisioni politiche",ha aggiunto l'ammiraglio Craig Faller in occasione del lancio delle esercitazioni navali congiunte con ...

Marina di Ragusa : le ordinanze di Ferragosto che nessuno fa rispettare : Le ordinanze di Ferragosto a Marina di Ragusa che nessuno fa rispettare. La nota del consigliere Mario Chiavola

Tartaruga Marina salvata dalla Guardia Costiera nel siracusano : A seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Siracusa è stato recuperato, a poco più di un miglio di distanza da Capo Murro di Porco, un esemplare di Tartaruga comune appartenente alla specie Caretta caretta, apparentemente indebolita e con un amo da pesca ancora all’interno della bocca. La Tartaruga sarà consegnata lunedì all’Istituto Zooprofilattico di Palermo per le cure del caso e il ...