La Lega chiede di consacrare Firenze al cuore immacolato di Maria

Ue : Tajani - ‘sbagliato chiedere per Gentiloni deLega ad Economia’ : Roma, 13 set. (AdnKronos) – “Non faccio mai questioni personali, ho sempre grande rispetto per chi deve rappresentare il nostro Paese nelle istituzioni comunitarie. Dico soltanto che è stato un errore politico scegliere quel portafoglio, perché il commissario italiano sarà sottoposto al controllo del vicepresidente, il mandato che ha ricevuto è quello di far rispettare il Patto di Stabilità. Noi rischiamo di avere un ...

Al termine dell'interrogatorio di garanzia durato 4 ore, l'avvocato di Massimo Sebastiani, Mauro Pontini, ha fatto sapere che chiederà la perizia psichiatrica. Intanto il corpo della 28enne di Borgotrebbia è stato sequestrato per l'autopsia che confermerà o smentirà quella che per il momento è la versione di Sebastiani sui fatti del 25 agosto.

Conte chiede la fiducia alla Camera : "M5s tradito - la Lega voleva più poltrone - più reddito di cittadinanza" : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Conte contro la Lega : "Costituzione esiste ancora - chiedere voto ogni anno è irresponsabile" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha replicato dopo la discussione sul suo discorso programmatico alla Camera dei deputati: l'inquilino di Palazzo Chigi, durante il suo intervento, non risparmia attacchi alle opposizioni e alla Lega, con riferimento soprattutto a Matteo Salvini. Venendo duramente Contestato in Aula dalle opposizioni di centrodestra.

Crisi di governo - il Quirinale chiede risposte entro le 19. La Lega apre a Di Maio premier : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

Lega : "Non prendiamo in giro i 5S Di Maio premier? Se ce lo chiede..." : Domani ci sono le nuove consultazioni al Quirinale, gli spazi per un ritorno al governo Lega-M5S si stanno chiudendo? "No, vedo ancora spazi", risponde ad Affaritaliani.it il ministro delle Politiche Agricole ed esponente di spicco della Lega Gian Marco Centinaio. "Se c'è la...

BBC : la Juve chiede alla Lega di modificare gli orari delle partite per favorire la visione in Asia : La BBC ha riportato che la Juve ha chiesto alla Lega Serie A di variare gli orari delle partite per favorire lo sviluppo del club in Asia. Il mercato cinese è tra i più interessanti al momento dal punto di vista del marketing e una partita serale viene trasmessa a Pechino a mezzanotte. “Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra pubblico nazionale e globale”, ha dichiarato alla BBC Sport il direttore delle entrate della Juventus, ...

Ravenna - manifesto dell'Anpi : Salvini chiede "pieni poteri" come Mussolini. L'ira della Lega : Morrone, numero uno in Romagna e sottosegretario alla Giustizia, minaccia vie Legali: "Atto di puro odio"

Salvini pressa per voto. Con M5s scontro su Iva - inciuci e tempi. Pd chiederà di votare prima la sfiducia a leader Lega : All'indomani dell'ufficializzazione della crisi, oggi è stata la giornata delle accuse incrociate tra Lega e M5s, ma anche quella dell'avvio della partita sui tempi per il passaggio in Parlamento di Giuseppe Conte. Il premier ha passato la giornata tra Palazzo Chigi e impegni familiari, senza dire una parola dopo la dichiarazione rilasciata ieri sera in sala stampa. L'intenzione è di tornare a parlare a Palazzo Madama, durante la discussione ...

La Lega chiede "ministri più ragionevoli". Molinari contro Tria : "Ci ascolti o diventa un problema" : “Non abbiamo mai detto che le postazioni vanno cambiate per forza con dei ministri della Lega. Si potrebbero sostituire alcuni ministri con altri esponenti dei 5 Stelle che hanno posizioni più ragionevoli”. Così il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, su Radio 24, parlando della possibilità di un Conte bis. “Nei 5 Stelle ci sono dei freni che se prima potevamo tollerare - aggiunge Molinari ...

Lega - Belsito e Bossi attaccano : “I 49 milioni erano in cassa. Che fine hanno fatto? Bisogna chiederlo a Maroni e Salvini” : “Quei soldi li ho presi e li ho lasciati nelle casse del partito“, dice Umberto Bossi. “Quello che è successo dopo? Bisogna chiederlo a Maroni e Salvini. Sto valutando di fare un’azione Legale”, aggiunge l’ex tesoriere Francesco Belsito. Se il Senatùr si sente “dignitosamente riabilitato come politico e come uomo”, nonostante la Cassazione abbia annullato solo per intervenuta prescrizione la ...

Carabiniere ucciso - il reo confesso ritratta : tramite i Legali chiede d'essere scarcerato : Nuovi avvocati italiani, un consulente legale americano e un team investigativo in arrivo dagli Usa, oltre al supporto affettivo ed economico della famiglia e agli incontri in carcere con il padre: tutti fattori che starebbero facendo la differenza. La macchina difensiva in aiuto di Finnegan Lee Elder, il ragazzo californiano accusato di aver ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega con 11 fendenti, sta lavorando alacremente e ottiene i ...

Fondi Lega - Belsito ricusa il collegio della Cassazione e chiede il rinvio : “Smarrito un fascicolo”. Giovedì scatta la prescrizione : Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega imputato nel processo sulla truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali, ricusa il collegio della sezione feriale della Cassazione chiamato a decidere sulle condanne – e la confisca dei 49 milioni – emesse dalla corte d’appello di Genova il 26 novembre. Lo annunciato il Legale di Belsito, Angelo Alessandro Sammarco. L’udienza è sospesa per formalizzare la ricusazione. Belsito è stato ...

Lega : Renzi - ‘mobilitiamoci per chiedere dimissioni Salvini’ : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “La mozione di sfiducia a Matteo Salvini è stata messa in calendario per il 12 settembre. Si tratta di una decisione assurda: avremmo dovuto votare prima in presenza di un ministro dell’Interno che alimenta l’odio, il rancore, la tensione, la caccia al diverso, gli insulti ai giornalisti”. Lo scrive in un post su Facebook Matteo Renzi.“Lo scandalo dei 49 milioni di euro ...