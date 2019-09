La Juve di Sarri? – Cds | “Ancora no | entro dicembre altrimenti l’anno prossimo”

Juventus - Sarri avrebbe bocciato Dybala : 'La squadra non è ancora pronta al turnover' : La Juventus è pronta a disputare la quarta giornata di Serie A, dopo il buon esordio stagionale in Champions League grazie ad una prestazione efficace contro l'Atletico Madrid, 'rovinata' da alcuni errori difensivi sulle palle inattive. Nel post partita Maurizio Sarri è si è detto soddisfatto della partita dei 'suoi' ragazzi, ma dispiaciuto per come sono arrivati i gol subiti. Un problema a cui, secondo il commentatore di Sky Sport Fabio ...

Probabili formazioni Juventus-Verona : ballottaggi in ogni reparto per Sarri : Probabili formazioni Juventus-Verona – Due pari nelle ultime due gare per i bianconeri, i quali si sono fatti riprendere dall’Atletico in Champions dopo una buona prestazione, che aveva fatto seguito a quella deludente di Firenze. Sabato alle 18 arriva il Verona. Sarri costretto ad un po’ di turnover, tanti dubbi in ogni reparto: Buffon potrebbe scalzare Szczesny, Emre Can e Rabiot potrebbero sostituire Khedira e Matuidi. ...

La Stampa : la Juve di Sarri prende forma ma resta l’incubo dei calci piazzati : La partita di Champios giocata dalla Juventus a Madrid offre diverse chiavi di lettura, scrive Antonio Barillà su La Stampa. Da un lato dà ottimismo, perché pareggiare in casa dell’Atletico non è mai scontato e anche per i due gol segnati. Dall’altro però, apre la strada ad inquietudine e critiche, per la vanificazione dei due gol e per leggerezze inammissibili da parte della squadra. I tifosi bianconeri si dividono. C’è chi ...

Juventus Verona probabili formazioni - rivoluzione Sarri : 7 novità dal 1' : Juventus Verona probabili formazioni- Archiviato l’amaro pareggio contro l’Atletico Madrid, la Juventus è pronta a scendere in campo in vista del match di domani contro il Verona. Possibili tante novità dal 1′, con Sarri pronto ad un mini turnover in vista del turno infrasettimanale contro il Brescia. Detto questo, Sarri potrebbe affidarsi a Buffon dal 1′. In difesa possibile chance per Demiral o Rugani, al fianco di De ...

Gazzetta : “La Juve non è spettacolare come il Napoli di Sarri - chissà se lo diventerà…” : La Juventus non è spettacolare come lo era il Napoli di Sarri Il Napoli di Maurizio Sarri rimane indimenticabile per la bellezza del gioco prodotto dalla squadra azzurra, che all’epoca fece incetta di complimenti. Al momento però tale bellezza di gioco, il tecnico toscano non è riuscito a trasmetterla nella Juventus.Atale proposito scrive la Gazzetta dello Sport, ecco quanto si legge: “La Juve non è spettacolare e divertente ...

Ronaldo che si compiace di far paura agli avversari - è il segno che Sarri sta cambiando la Juventus : Piccoli gesti che cambiano il corso della storia Ci sono piccoli gesti che possono indicare qualche corso della storia. Quello di ieri viene da Cristiano Ronaldo che, nel finale della partita a Madrid contro l’Atletico, tenta una serpentina, calcia un pallone che termina di poco a lato e, voltatosi verso gli spalti gremiti dagli spagnoli, muove la mano e indica: “paura, eh?”. Cenno contenuto di un mondo contenuto – “Parva sed apta mihi” avrebbe ...

Juve - Sarri : 'Bravi e cattivi - ma il pareggio ci ha lasciato l'amaro in bocca' : Ieri sera si è giocata la prima sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. A fine match, il pareggio del 2-2 ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra bianconera. Nonostante l'ottima prestazione in campo e il dominio a lungo tempo, alla fine il team di Maurizio Sarri non è riuscito a portare a casa la vittoria. Proprio mister Sarri ha parlato della sua squadra a fine partita. L'allenatore bianconero si è definito soddisfatto dei ...

Sconcerti : la Juve inizia a dialogare con Sarri ed è un ottimo risultato : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza il pareggio della Juventus contro l’Atletico, ieri in Champions League. Una partita in cui si è visto almeno un tempo (il secondo) di grande calcio. Cosa che rende evidente che la mano di Sarri cominci a pesare. “A me la Juve è piaciuta, a tratti molto”. Il migliore in campo è stato Cuadrado, che ha dato equilibrio ad una squadra che tende a sbilanciarsi spesso. Bene anche ...

Juve. Sarri : Siamo stati troppo leggeri in situazioni prevedibili e ci è costato due punti : Maurizio Sarri recrimina per il 2-2 arrivato ancora da palla inattiva al 90’ che ha fatto sfumare la vittoria della

La vittoria sfuma al 90°. Atletico rimonta Juve : 2-2. Sarri - la difesa non funziona : Poteva essere un successo, sotto tutti i profili, è finita invece con un pareggio la più delicata delle sfide che, sulla carta, attendono la Juventus in Champions League. L'Atletico, sotto di due reti, ha avuto la forza di rimontare proprio all'ultimo assalto, un po' come aveva fatto il Napoli allo

Atletico Madrid-Juventus - Sarri deluso : “pareggiare così lascia l’amaro in bocca - ma…” : L’allenatore toscano ha parlato nel post gara del pari maturato al Wanda Metropolitano, esprimendo la propria amarezza per l’esito dell’incontro Un pareggio amaro per la Juventus al Wanda Metropolitano, i bianconeri subiscono la rimonta dell’Atletico Madrid dopo essere stati in vantaggio per 0-2, facendo riagguantare nel finale da Savic ed Herrera. Fabio Ferrari/LaPresse Un risultato che brucia a Maurizio Sarri, che ...

Juventus - Sarri : “Grande prestazione ma dispiace per palle inattive. Vi dico perché ho scelto Cuadrado” : La Juve sogna il colpaccio, ma si fa riprendere da un Atletico Madrid mai domo: finisce 2-2 al Wanda Metropolitano. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico bianconero Maurizio Sarri. “Grande prestazione, la Juve non segnava qui da anni. Siamo andati vicini all’1-3 e abbiamo rischiato di passare di nuovo in vantaggio nel recupero. dispiace però perché siamo un po’ leggeri in alcune situazioni ...

Sarri : «In casa dell’Atletico la Juve non segnava da tanto tempo. Spiace per i gol subiti» : Sarri a Sky Sport al termine di Atletico Madrid-Juventus finita 2-2. La Juventus stava vincendo 2-0. «Stasera aspetto positivo è che è stata una partita vera, siamo cresciuti molto rispetto a Firenze, su un campo difficile. L’aspetto negativo è che avevamo la sensazione di avere la partita in mano. La Juventus non segnava in questo stadio da tante partite, abbiamo sfiorato il 3-1 e poi anche il 3-2». «Spiace perché abbiamo preso gol in ...

Suicidio Juventus - Sarri butta via la vittoria al Wanda Metropolitano : due testate salvano l’Atletico Madrid : I bianconeri vanno sul doppio vantaggio nella ripresa, salvo poi farsi rimontare nel finale da Savic e Herrera: solo un pari per i bianconeri al Wanda Metropolitano Un vero e proprio Suicidio, un’occasione sprecata per la Juventus che getta via la possibilità di uscire dal Wanda Metropolitano con tre punti meritati. Il finale di gara però sorride all’Atletico Madrid, che ha il merito di crederci sempre, senza mollare fino ...