La Finanza e l’operazione anti-pezzotto | “Abbiamo gli strumenti per individuare i clienti”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il tenente colonnello dei gruppi operativi della Guardia diGian Luca Berruti ha spiegato alla Gazzetta dello Sport a che punto è l’operazione “Eclissi” contro la pirateria televisiva e le indagini relative agli abbonati dei contenuti illegali. Sale a 15 il numero di centrali individuate e chiuse, 12 in Italia, 2 in Germania e una in Grecia, Non sono emersi fino ad oggi elementi che facciano pensare ad un legame con la criminalità organizzata, ma gli inquirenti non si sbilanciano e continuano ad indagare. Adesso le indagini sono rivolte anche ai consumers che utilizzavano gli abbonamenti pirata e che adesso temono di essere individuati. Può confermarci il dato delle 700mila utenze spente al momento dei sequestri di ieri e dei 5 milioni di «fruitori» italiani della piattaforma Xstream Codes che avete oscurato? «C’erano 700mila persone collegate online, questo è ...

