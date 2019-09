La dura posizione di Papa Francesco sull’eutanasia | “La medicina spinge al suicidio

Meloni : “Nostra opposizione sarà dura ma breve : Pd e 5S non hanno coraggio - solo interessi comuni” : Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Porta a Porta', ha detto che FdI si prepara a una lunga opposizione al governo, che però non durerà a lungo: "La qualità della colla di chi sta sulle poltrone è buona, ma io credo che devi avere visione e coraggio per affrontare le intemperie e queste persone non ce l'hanno, hanno un forte interesse che le lega".Continua a leggere

Governo : Falcone - 'da FI opposizione dura a esecutivo giallorosso' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La presa del potere da parte del Governo più a sinistra della storia repubblicana apre, davanti a Forza Italia, una prateria di opportunità per invertire la tendenza. Tuttavia, per sfruttare al massimo il momento politico, la richiesta che arriva dai militanti, dalla c

Mertens : “Napoli? È il mio futuro! dura digerire il ko con la Juve. Sulla Posizione in campo…” : Mertens: “Napoli? È il mio futuro! Dura digerire il ko con la Juve. Sulla Posizione in campo…”. L’ attaccante azzurro parla dopo la sfida col San Marino Mertens: “Napoli? È il mio futuro! Dura digerire il ko con la Juve. Sulla Posizione in campo…”. Reduce dalla vittoria con il suo Belgio per 4-0 contro il San Marino, dove ha anche realizzato una rete, l’ attaccante azzurro parla in mixer zone ...