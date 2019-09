La Coppa del Mondo di rugby 2019 in TV e in streaming

Tutto ciò che c’è da sapere sulla Coppa del mondo di Rugby 2019 : (foto: Getty Images) Debutta oggi venerdì 20 settembre la Coppa del mondo di Rugby 2019, ospitata in questa edizione in Giappone, per la prima volta dunque in un paese asiatico (mentre nel 2023 si tornerà in Francia). Saranno 48 le gare che accompagneranno fino alla finale del 2 novembre che si disputerà a Yokohama dopo aver girato ben 12 città. La partita inaugurale fra i padroni di casa e la Russia si gioca proprio il 20 settembre alle 12.45 ...

Basket - SuperCoppa 2019 : in palio il primo trofeo dell’anno. Venezia - Sassari - Cremona e Brindisi a caccia del titolo : Il Basket italiano mette in palio il primo trofeo dell’anno. Questo fine settimana al PalaFlorio di Bari andrà in scena la venticinquesima edizione della Supercoppa Italiana. Per la settima volta la competizione si disputerà con l’ormai consueto format della Final Four. A contendersi il titolo saranno: l’Umana Reyer Venezia (Campione d’Italia), il Banco di Sardegna Sassari (finalista Scudetto), la Vanoli Cremona (vincitrice ...

Coppa del Mondo di rugby 2019 : gironi - squadre e come vederla in tv : Prende il via oggi a Tokyo la Coppa del Mondo di rugby 2019, ormai uno dei più grandi eventi sportivi globali. La partita inaugurale si gioca di sera, che per via del fuso sono le 12.45 italiane, tra Giappone e Russia. La prima edizione asiatica della Coppa del Mondo di rugby si protrarrà fino al 2 novembre per la gioia dei sempre più numerosi fan dell'ovale nel Mondo. Nella scorsa edizione, giocata in Inghilterra nel 2015, ...

5 cose da sapere sulla Coppa del Mondo di Rugby 2019 in Giappone : La Coppa del Mondo di Rugby inizia oggi 20 settembre con lo scontro tra Giappone e Russia. È la prima volta dal 1987 che il Mondiale di Rugby si tiene nel continente asiatico: tra le favorite la Nuova Zelanda, ma anche il Sudafrica e l'Inghilterra, mentre l'Italia è finita in un girone infernale. Ecco 5 cose da sapere sulla Coppa del Mondo di Rugby, protagonista del doodle di Google di oggi 20 settembre.Continua a leggere

LIVE Giappone-Russia - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : inizia la Coppa del Mondo - padroni di casa favoriti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Giappone e Russia, match inaugurale della Coppa del Mondo di rugby: a Tokyo, alle ore 12.45 italiane, scatterà la rassegna iridata della palla ovale con il match valido per la Pool A tra i padroni di casa e la compagine europea. Ad inaugurare la rassegna iridata sarà però, subito prima del ...

Guida alla Coppa del Mondo di rugby : Inizia domani in Giappone, per la prima volta in Asia, con oltre un mese di partite e almeno sei nazionali in grado di raggiungere la finale di Yokohama

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : i risultati di oggi (19 settembre). Cina e USA al comando - perde l’Olanda : Cina e Olanda guidano la classifica generale della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile al termine della quinta giornata di gare: le due squadre si trovano al conando con 5 vittorie e 15 punti, sono entrambe imbattute quando ci avviciniamo al giro di boa del torneo che si sta disputando in Giappone. La compagine asiatica ha travolto il Giappone nell’attesissimo derby, Zhu Ting (14 punti) e Changning Zhang (19 punti, 5 aces) sono state ...

Coppa Sabatini 2019 - la presentazione della corsa : percorso - favoriti e italiani. Cobrelli e Ulissi i più indiziati al successo : Domani si terrà la 67esima edizione della Coppa Sabatini-Gran Premio Città di Peccioli. Partenza alle 11.30 da Peccioli, con arrivo nella stessa sede verso le 16.00. Il percorso, di 195 km, è quello classico della gara in questione con, nel finale, sei giri da effettuare lungo l’ormai abituale circuito conclusivo della Coppa Sabatini e arrivo sullo strappo che da anni contraddistingue questa corsa. Sarà, dunque, gara per velocisti che ...

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : spareggi terzo turno. Xiong elimina Giri - avanti col brivido Vachier-Lagrave e Nepomniachtchi : Si sono appena conclusi gli spareggi del terzo turno della Coppa del Mondo di Scacchi 2019 in corso di svolgimento a Khanty-Mansiysk in Russia. Molti brividi negli otto tie-break odierni, disputati secondo regolamento con due partite da 25+10 seguite in caso di parità da altre due da 10+10, eventualmente poi 5+3 e infine la formula Armageddon finale. Il grande colpo della giornata viene dall’emergente americano Jeffrey Xiong (31) che ...

La Coppa di Lega del campionato di calcio francese verrà abolita : La Lega calcistica francese ha comunicato l’abolizione della Coppa di Lega, la seconda Coppa del campionato di calcio nazionale, a partire dalla prossima stagione. Come già successo negli ultimi anni in altri paesi europei, la competizione è stata abolita perché ritenuta

Francia - addio alla Coppa di Lega : la storica decisione del consiglio d’amministrazione : Dalla prossima stagione addio alla Coppa di Lega francese. Oggi il consiglio d’amministrazione della Lega stessa (Lfp) ha votato a favore della soppressione, bocciando anche le ultime due proposte che erano state avanzate per rilanciare la competizione. La prima prevedeva di restringere il torneo alle prime otto del campionato precedente, collocandolo durante la sosta invernale; la seconda puntava invece a dividerlo in quattro ...

Sci alpino - quando inizia la Coppa del Mondo? Programma - orari e tv. Tutte le date della stagione : Manca poco più di un mese all’inizio della stagione di Coppa del Mondo 2019-2020 che comincerà sabato 26 e sabato 27 ottobre con gli ormai classici giganti di apertura di Soelden, nel Tirolo austriaco. Sono in calendario 45 gare individuali maschili e 41 femminili più il Team Event che si disputerà il venerdì delle finali di Cortina d’Ampezzo, vere e proprie premondiali in vista della manifestazione iridata del 2021. Le preolimpiche ...

Biathlon - i convocati ufficiali della Germania per Coppa del Mondo : Hammerschmidt ripartirà dall’IBU Cup : Lo scorso weekend sono terminati i campionati tedeschi estivi di Biathlon durati un paio di fine settimana e nei quali hanno partecipato anche i nostri azzurri, ora per la formazione teutonica è già tempo di guardare al prossimo inverno. L’avvicinamento alla prossima stagione non è certo dei più ottimistici per tutto lo staff, visto che a metà dello scorso marzo è arrivata la bomba, neanche troppo inaspettata, del ritiro dall’attività ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : concluso il ritiro di Ushuaia per slalomisti e velocisti : Si è ufficialmente scritta la parola “fine” sul ritiro di Ushuaia, in Argentina, per gli slalomisti e gli uomini-jet della Nazionale italiana di sci alpino. I nostri atleti salutano le Ande e la Terra del Fuoco dopo un mese di lavoro intenso e proficuo che aveva preso il via, rispettivamente, il 19 agosto per i rappresentanti delle discipline tecniche, ed il 21 agosto per i velocisti. Tutto è pronto, quindi, per l’ultima fase ...