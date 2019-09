La commovente storia del capriolo con tre zampe che riconquista la libertà

Il «Cuore dei cuori» - una commovente storia d’amore e poesia : Il Cimitero Acattolico di RomaPercy Bysshe Shelley (1792-1822)Il lungomare di ViareggioLericiIl Golfo dei PoetiIl borgo di TellaroIniziamo dalla fine: linea B della metropolitana di Roma, rione Testaccio, fermata «Piramide». Di solito non ci si spinge fino a qui solo per vedere la bianca Piramide Cestia, che con le sue perfette geometrie domina l’incrocio trafficato con via Marmorata. Il monumento, completato nel 12 a.C., non è infatti ...