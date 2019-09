Fonte : wired

(Di venerdì 20 settembre 2019) Tra i momenti più epici della prima trilogia di– sì, cronologicamente è quella girata prima, ma narrativamente segue i tre film usciti dal 1999 al 2005 – c’è lache vede i poveri, teneri Ewok, creature del bosco che vivono sulla luna di, scendere in campo per dare il proprio contributo alla lotta contro l’Impero. Si arrangiano come possono, specialmente contro i camminatori At-St, ma diciamo pure che queste creature scrivono una bella pagina di resistenza sfruttando i materiali locali. In questo video troverete una replica dell’At-St costruito grazie a un setda 1058 pezzi. Il replicante viene distrutto e ridotto in pezzi (per montarlo ci sono volute tre ore, per distruggerlo pochi secondi): i più bravi noteranno anche un interessante parallelo con la sequenza originale del film, Il ritorno dello Jedi. La...

MilanoCitExpo : La battaglia di Endor di Star Wars, rifatta coi Lego #DipartimentoInnovazioneTecnologia -