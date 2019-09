Fonte : ilpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Non solo non era di Bibbiano ma non era nemmeno «restituita alla madre»: è scappata da una comunità in cui dovrebbe ancora risiedere, ha ricostruito Repubblica

giusmo1 : La bambina di Pontida non doveva stare sul palco: “Mai restituita alla madre” - stanzaselvaggia : Confermo tutto perché ho parlato con la madre. La bambina di Pontida non c’entra nulla con Bibbiano. Vive in Lombar… - stanzaselvaggia : Mi comunica un magistrato che la bambina GRETA portata da SALVINI sul palco di Pontida NON E’ MENZIONATA NELL’ORDIN… -