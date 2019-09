Kirin 990 si fa valere su AnTuTu Benchmark | ma non supera Snapdragon 855+

Potenza illimitata per device Huawei o Honor con Kirin 990 ed EMUI 10 : nuovi punteggi GeekBench : Emergono delle indicazioni molto interessanti oggi 13 settembre, in merito ad un nuovo smartphone Huawei o Honor che a breve avremo modo di toccare con mano. Si tratta di un device dotato al momento del lancio sul mercato del processore Kirin 990 e dell'interfaccia associata ad EMUI 10. Un mix evidentemente in grado di fare la differenza, al netto di qualche problemino già emerso nelle ultime ore con Android 10 su Huawei P30, stando al primo ...

Huawei rinnova il P30 Pro e lancia il nuovo potentissimo Kirin 990 : A causa del divieto di fare affari con Huawei, imposto dal presidente Trump alle aziende statunitensi, la casa cinese non può lanciare nuovi modelli con la versione commerciale di Android - quella con il Play Store e le app di Google. E questo rischia di afflosciare la strategia dell'azienda cinese in Europa, dove l'appeal di un telefono senza i servizi Google è praticamente inesistente. Per questo, in attesa di risolvere il ...

Strabilianti video su Huawei Mate 30 con Kirin 990 : editing in tempo reale : La serie Huawei Mate 30, come raccontato anche ieri, avrà a bordo il processore Kirin 990 nuovo di zecca. La preziosa componente hardware servirà a stravolgere in meglio le abitudini dei prossimi proprietari del telefono, in particolar modo anche nella creazione di video estremamente professionali e ben fatti, con il minimo sforzo. Proprio grazie al chip Kirin 990, Huawei introduce la funzionalità di segmentazione multi-istanza per i video ...

L’IA del Kirin 990 farà cose straordinarie sugli Huawei Mate 30 : guardate voi stessi in video : Quando si parla di Intelligenza Artificiale e smartphone allora bisogna per forza di cose tirare in ballo Huawei. Il colosso cinese è stata una delle prime compagnie a puntare su queste tecnologie per i dispositivi mobile e col tempo ha sempre cercato di migliorarne la presenza con novità e funzioni particolari. Con l’introduzione dei Kirin […] L'articolo L’IA del Kirin 990 farà cose straordinarie sugli Huawei Mate 30: ...

Evoluzione Kirin 990 subito su Huawei Mate 30 : i suoi punti di forza : Si è appena conclusa la presentazione del processore Huawei Kirin 990 nel corso di un evento apposito presso l'IFA di Berlino. Dalla voce di Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group, si è compresa la nuova portata evolutiva della componente hardware che, non a caso, è stata lanciata con il claim "Rethink Evolution". Sempre da referente è stato reso noto come la specifica unità sarà già bordo dei nuovi Huawei Mate 30 in presentazione il ...

Huawei presenta HiSilicon Kirin 990 - il primo chipset al mondo con modem 5G integrato : Nel corso dell'IFA 2019 Huawei ha annunciato il nuovo chipset HiSilicon Kirin 990, il primo al mondo con modem 5G integrato, destinato a debuttare con Huawei Mate 30. L'articolo Huawei presenta HiSilicon Kirin 990, il primo chipset al mondo con modem 5G integrato proviene da TuttoAndroid.

