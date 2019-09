Juventus-Verona | Sarri in conferenza stampa | la condizione di Dybala | la posizione di

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Laè reduce dal pareggio in Champions League contro l’Atletico Madrid, ottima prestazione dei bianconeri nonostante il pareggio 2-2, adesso la squadra si prepara per la sfida di campionato contro ildella vigilia per l’allenatore Maurizio: “Quando qualcosa non funziona mi piace capire il perchè e migliorarlo. Sulle palle alte è stato un difetto di attenzione e aggressività che possiamo risolvere.è arrivato ad agosto inoltrato e non è al top della, ma ci puo’ dare una grandissima mano anche in questo momento. In futuro vedo la specializzazione di Bernardeschi come centrocampista e non come attaccante esterno. In questo momento però ho bisogno di lui in attacco. Lo aiuteremo a rendere al meglio: è un giocatore con grandissime qualità”. “Ramsey ha fatto dei passi avanti importanti. Rabiot ...

