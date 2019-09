Juventus Verona probabili formazioni | rivoluzione Sarri | 7 novità dal 1′

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 20 settembre 2019)- Archiviato l’amaro pareggio contro l’Atletico Madrid, laè pronta a scendere in campo in vista del match di domani contro il. Possibili tantedal 1′, conpronto ad un mini turnover in vista del turno infrasettimanale contro il Brescia. Detto questo,potrebbe affidarsi a Buffon dal 1′. In difesa possibile chance per Demiral o Rugani, al fianco di De Ligt. Sulla sinistra confermato Alex Sandro con Danilo a destra. Tanteanche a centrocampo. Possibile chance dal primo minuto per Emre Can, il quale potrebbe prendere il posto di Khedira. Possibile turno di riposo anche per Matuidi e Pjanic, al loro posto Bentancur e Rabiot.: in attacco c’è Dybala Occhio anche alla possibile sorpresa offensiva.potrebbe far rifiatare Higuain, affidando le ...

juventusfc : Quando #JuveVerona si risolve con grandi calci di punizione, Qui ?? - forumJuventus : TS: 'Verso #JuveVerona: Sarri pensa al turnover per sabato. Emre escluso in Europa, si candida. Occasione dall’iniz… - forumJuventus : #JuveVerona, domani ore 18. Formazioni GdS-CdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Dybala e Ronaldo in attacco. Cuadrado… -