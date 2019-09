Juventus Verona formazioni | che sopresa | Sarri cambia ruolo a Danilo!

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 20 settembre 2019)- Lasi prepara alla sfida di domani pomeriggio contro il. Come anticipato in mattinata,si affiderà ad un abbondante turnover, possibili ben 6-7 novità dal 1′. Occhi anche alla sorpresa Danilo. Di fatto, Mauriziosarebbe pronto a dirottare il terzino brasiliano sulla sinistra, con Cuadrado schierato neldi terzino destro. Una mossa e strategia che consentirà ad Alex Sandro di godersi un turno di riposo.: Dybala dal 1′, fuori Higuain e Khedira Novità totali dal 1′. Possibile chance dal 1′ per Buffon, il quale potrebbe prendere il posto di Szczesny. Bonucci e De Ligt saranno confermati al centro, mentre a centrocampo possibili tre novità: Bentancur in regia, affiancato da Emre Can e Rabiot. Panchina per Khedira, Pjanci e Matuidi, insieme a Ramsey. Leggi anche: Bernardeschi ...

gianluigibuffon : ???? Sabato si gioca #JuventusVerona, una partita che per me non può essere normale ???? Saturday’s fixture is Juventu… - juventusfc : Quando #JuveVerona si risolve con grandi calci di punizione, Qui ?? - forumJuventus : #JuveVerona, domani ore 18. Formazioni GdS-CdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Dybala e Ronaldo in attacco. Cuadrado… -