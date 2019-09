Juventus | turn-over moderato contro il Verona | Dybala potrebbe essere titolare

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Questo pomeriggio, lasi è allenata per preparare la garail. I bianconeri sabato saranno nuovamente in campo a pochi giorni di distanza dalla garal'Atletico Madrid e per questo motivo Maurizio Sarri farà un po' di. Il tecnico però non ha intenzione di stravolgere la sua formazione e perciò le rotazioni saranno moderate. Maurizio Sarri, oggi, in conferenza stampa ha parlato proprio delle rotazioni previste per la gara di domani: "Vediamo la situazione perché dobbiamo preparare una partita con un solo allenamento". Il tecnico non è voluto entrare nemmeno nello specifico nel senso che prima di dire alla stampa chi giocherà e chi no preferisce dirlo ai diretti interessati. Dunque al momento non ci sono certezze sulla formazione che l'allenatore schiereràilanche se ilsarà. Inoltre, è possibile che in attacco possa ...

infoitsport : Juventus, ampio turn over per la sfida con l’Hellas Verona - salottocalcio : Juventus, #Sarri: '#Dybala può giocare. Turn over? Serve continuità' ?? #Juventus - il_Conte78 : RT @juventibus: ?? Col Verona è tempo di turn over e facce nuove? La parola a @Djnc78 -