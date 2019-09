Juventus | rivoluzione Sarriana | nuovo ruolo per l’attaccante bianconero

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 20 settembre 2019)– Nel futuro di Federico Bernardeschi sembra esserci un posto a centrocampo. Laal momento, però, ha necessità di schierarlo in attacco ed a confermarlo è proprio l’allenatore della Vecchia Signora. Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha tessuto le lodi di Federico Bernardeschi, seppur in maniera piuttosto inconsueta: “In futuro vedo la specializzazione di Bernardeschi come centrocampista e non come attaccante esterno. In questo momento però ho bisogno di lui in attacco. Lo aiuteremo a rendere al meglio: è un giocatore con grandissime qualità”., Bernardeschi centrocampista? Il dibattito sulpiù naturale all’ex Fiorentina è in realtà aperto da tempo: viste le qualità del ragazzo, capace di essere un ottimo tramite fra centrocampo ed attacco ed essendo portato al fraseggio stretto, fu proprio Massimiliano ...

