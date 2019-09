Italiano pestato e rapinato | stranieri incastrati dalle telecamere di sorveglianza

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Grazie alle immagini tratte da alcune videocamere dipresenti nella zona della rapina, gli inquirenti hanno potuto incastrare i due responsabili: uno dei due, già noto alle forze dell'ordine, si trovava dietro alle sbarre per un reato simile Federico Garau  Luoghi: Reggio Calabria

Fedele233Fedele : UNO CHE VA' A PROVOCARE NELLA CASA DI ALTRI.CHE COSA TI ASPETTAVI ,CHE ACCETTAVANO UNO CHE HA SOLO DENIGRATO IL POP… - turi29834548 : @AnnaAugugliaro @matteosalvinimi Poi le mamme dopo che hanno pestato il tipo , soddisfatte mandano i figli al catec… - TiroAcampari : @grigio2 Il knock out game impazza in tutta italia.. Questo deficiente va messo in galera e pestato random. P. S. C… -