Italia Viva ha una scadenza breve | come lo yogurt Prodi boccia Renzi 

Prodi : “Italia Viva di Renzi somiglia a uno yogurt che ha scadenza ravvicinata. Pd abbia un punto nell’agenda : lotta all’evasione fiscale” : I partiti di un “uomo solo” sono una “tragedia”, compreso quello di Matteo Renzi, Italia Viva. “Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per i fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema”. Anche perché i partiti personali “funzionano la prima volta” e “ripeterli crea problemi”. Romano Prodi ...

Maria Elena Boschi : "Italia Viva non sarà un partitino - c'è una prateria davanti a noi" : Maria Elena Boschi assicura che Italia Viva rispetterà i programmi e le scelte di governo e si dice convinta del fatto che attirerà un’altra decina di parlamentari. “Grazie a Italia Viva - dice in un’intervista al Corriere della sera - il governo avrà più parlamentari, non meno. Quanto a Salvini, noi siamo quelli che lo hanno messo nell’angolo, non che lo hanno resuscitato. Abbiamo accettato ...

"Meglio Italia Viva di Renzi che il Pd" - dice Silvio Berlusconi : “La legge elettorale è il cuore della democrazia rappresentativa. In attesa che i nostri tecnici approfondiscano la proposta referendaria, sarebbe piuttosto opportuno che il centrodestra definisse una proposta unitaria da presentare in Parlamento”. In un'intervista al Corriere della Sera Silvio Berlusconi risponde così alla richiesta di Salvini di appoggiare il referendum sulla legge elettorale per evitar e il ritorno al proporzionale. Il ...

Il gruppo renziano al Senato si chiama Partito Socialista-Italia Viva : Matteo Renzi ha posizionato ufficialmente il suo nuovo Partito in Parlamento. “E’ stato costituito un nuovo gruppo al Senato: Partito

Come cambiano i numeri dei gruppi parlamentari dopo la nascita di Italia Viva : Tra annunci e conferme di nuove formazioni politiche o di passaggi da un partito all'altro cambia l'assetto e il numero dei gruppi presenti in Senato e alla Camera. Attualmente a Montecitorio sono sette, Come a Palazzo Madama anche se i simboli sono diversi. Con la nascita dello schieramento voluto da Matteo Renzi aumenteranno di una unità in entrambe i rami del Parlamento. Il nuovo Senato A Palazzo Madama il Movimento 5 stelle conta 107 ...

Italia Viva : gruppi parlamentari al via - Bellanova capo delegazione : Italia Viva: gruppi parlamentari al via, Bellanova capo delegazione La nascita della nuova formazione politica ad opera di Matteo Renzi è il fatto più rilevante sul piano politico degli ultimi giorni. E probabilmente Italia Viva continuerà a far parlare di sè visti i propositi del suo leader di farlo diventare in poco tempo uno dei principali soggetti politici del Paese. Al momento è certamente la quarta gamba su cui si regge il Governo Conte ...

**Italia Viva : Salvini - ‘Conzatti si vergogni’** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Quella senatrice di Forza Italia, ma che vergogna… FI, eletta in Trentino con decine di migliaia di voti e poi va con Renzi. Ma non si vergogna nemmeno un po’ ad aver rubato fiducia dei trentini? Senatrice, non si vergogna?”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb a proposito della senatrice Donatella Conzatti passata con Italia Viva di Matteo Renzi.L'articolo **Italia Viva: ...

Italia Viva : Marattin - ‘lunedì iniziativa con Boschi a Ferrara - ma debutto a Leopolda’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Non è il debutto di Italia Viva (quello ci sarà alla Leopolda), ma un’iniziativa dei Comitati di Azione Civile di Ferrara, programmata sin da prima dell’estate. Ma ciononostante, una buona occasione per parlare di quello che ci aspetta! Vi aspettiamo a Ferrara lunedì alle 18, con Maria Elena Boschi, Ettore Rosato e il sottoscritto, coordinati da Piero Giubelli”. Lo scrive Luigi ...

Renzi-Salvini - sfida tv da Vespa a ottobre. Italia Viva - nascono i gruppi a Camera e Senato (con il Psi) : Matteo ?Renzi ne aveva già parlato con Bruno Vespa durante la sua partecipazione all'ultima puntata di 'Porta a Porta' e ora ufficializza nella sua e-news che con il leader della...

**Italia Viva : ipotesi Boschi-Faraone capigruppo Camera e Senato** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Gruppi pronti per Italia Viva. A tempo di record, appena 48 ore. Risolto il nodo del simbolo al Senato, la prossima settimana ci sarà l’insediamento ufficiale dei nuovi gruppi e quindi la scelta dei presidenti. Se ne sta discutendo, spiegano fonti parlamentari di Iv, e al momento l’ipotesi sarebbe quella di Maria Elena Boschi capogruppo alla Camera e -in osservanza al principio di parità di ...