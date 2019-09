Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ildiin Italia marcia a ritmi impressionanti, e se non si invertirà la tendenza, in futuro saranno sempre meno le aree verdi calpestabili. Se si considera l’aumento del 180% dididagli anni ’50 ad oggi, possiamo affermare che la superficie naturale in Italia si sta riducendo ogni anno, aumentando gli effetti negativi sul territorio, sull’ambiente e sul paesaggio.È quanto emerge dall’edizione 2019 (su dati 2018) del rapporto suldiin Italia di, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente. Nel 2018 sono stati consumati 14aldi, con la copertura artificiale dela livello nazionale arrivata al 7,74% - in media con il 7,75% del 2017 e il 7,73% del 2016 – per una stima assoluta diconsumato calcolata in ...

c_appendino : ?? Torino è l'unica tra le grandi città italiane ad aver recuperato suolo anziché consumarlo. Un'ulteriore prova d… - HuffPostItalia : Ispra, consumo di suolo inarrestabile: -14 ettari al giorno - FoxyBiondi : RT @c_appendino: ?? Torino è l'unica tra le grandi città italiane ad aver recuperato suolo anziché consumarlo. Un'ulteriore prova di quant… -