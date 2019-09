“Io e Paolo Bonolis?” Laura Freddi | dopo anni | vuota il sacco sulla loro storia E

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2019)è tornata a parlare diBonolis ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. La presentatrice si presenta in studio con un look country, camicia pied de poule rosa e fucsia e jeans, per accogliere la. L’ex ragazza di Non è la Rai, oggi 47enne, si racconta senza freni dispensando voti con la paletta., che diventata mamma per la prima volta duefa, rivela di non essersi mai ritoccata. E forse è proprio per la sua bellezza naturale che piace ancora tanto. Colpi di scena e sorprese non mancano in questa puntata.A cominciare dalle rivelazioniche la showgirl ha vissuto conBonolis che si becca un bel due. Lacerca di glissare sull’argomento ma la Balivo glielo impedisce. Ricorda che all’epoca lavoravano insieme e litigavano perché lui le toglieva le battute dal copione, non voleva che facesse questo lavoro. Lei aveva 19e lui ...

PaoloLocatelli : RT @RobertoBurioni: @PaoloLocatelli @Sarinski_ Caro Paolo, io ho imparato a mie spese che in questo luogo telematico alcuni argomenti non s… - achromeweb : @PSchioppa mi spiace paolo io lo vedo e lo leggo, il disagio delle persone in questi giorni non scrivo più per pau… - _Paolo_27 : @GiulyDuchessa Più che altro, è proprio dietro l'angolo... Io ho letto che comunque 6-7 Ottobre i tre top team prov… -