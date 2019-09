Invasione dell’Area 51 | lo scherzo potrebbe diventare realtà | “Preparati al peggio”

L’Invasione dell’Area 51 è stata annullata per paura di un “disastro umanitario” : L'appuntamento del 20 settembre per "vedere gli alieni" si era prima trasformato in un festival, ma è stato poi cancellato nella preoccupazione di non poter rifornire migliaia di persone nel cuore del deserto del Nevada. Niente paura, però. Gli organizzatori di hanno comunque in programma l'‘Area 51 Celebration Party’...Continua a leggere

L’Invasione dell’Area 51 è stata annullata per paura di un “disastro” : La Extraterrestrial Highway, come è state ribattezzata la State route 375 in Nevada, passa vicino all’Area 51 (Getty Images) Con il 20 di settembre ormai alle porte gli organizzatori dello Storm all’Area 51 hanno cancellato l’evento Alien Stock, che si sarebbe dovuto tenere nel deserto del Nevada al posto dell’annunciata invasione nell’area militare correndo come i ninja del manga Naruto. “A causa della mancanza di infrastrutture, scarsa ...