Intestino | le notti insonni lo danneggiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Leaumentano il rischio di sovrappeso e di infiammazioni intestinali. A dirlo è un recente studio pubblicato sulle pagine della rivista scientifica Nature e condotto da un’equipe di studiosi attiva presso lo Champalimaud Center for the Unknown di Lisbona. Grazie al lavoro in questione, è stato possibile scoprire che una determinata tipologia di cellule immunitarie fondamentali per il benessere dell’sono direttamente collegate all’efficienza del ritmo circardiano. Stiamo parlando nello specifico delle cellule linfoidi innate di tipo 3. Scoperte poche anni fa, sono in grado di interagire con le cellule dentritiche, a loro volta specializzate nella presentazione di antigeni ad altre formazioni cellulari. Grazie a questo meccanismo, riescono a gestire la produzione di peptidi anti microbici che proteggono l’epitelio intestinale. Il team che ha ...

