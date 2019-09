Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019) I Montemalo nascono da un’idea di collettivo artistico locale, formato da Ruggero Bianchin, Marco Modestini e Victoria Morawetz. Musica di strada, musica popolare, musica di quartiere con un’identità multiculturale. Come è nata l’idea di creare questo concept? E come è nata e da chi l’idea di chiamarvi così…? Ruggero: L’intuizione originale nasce da Marco, che ha l’idea di riunire musicisti di quartiere a Roma tra Della Vittoria e Trionfale. L’idea è quella del collettivo aperto, che in tempi successivi diventa per praticità più simile a un gruppo tradizionale, anche se penso siamo sempre pronti a collaborazioni con altri musicisti che ci piacciono. Il nome Montemalo l’ho proposto io dopo averlo trovato nel libro La Storia di Prati a cura di Sara Fabrizi. È una citazione dantesca che ha una connotazione geograficamente molto locale, una qualità che desideravamo fosse ...

romadailynews : Intervista ai “#MONTEMALO”: I Montemalo nascono da un’idea di collettivo artistico locale… -