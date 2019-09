Infortunio Cigarini | si ferma il centrocampista del Cagliari

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019)– In corso-Genoa, anticipo della quarta giornata di Serie A. Sardi in vantaggio grazie al gol di Simeone. Brutta notizia per Maran l'di. Il regista delha accusato un problema muscolare a metà primo tempo, ma grazie ad una fascia elastica applicatagli sulla coscia è rimasto in campo sino al 55′ quando è stato costretto ad arrendersi e far posto a Oliva. Come detto, è sembrato undi natura muscolare, anche se potrebbe essere interessata la zona dell'inguine. Ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

